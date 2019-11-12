Начальник тыла полиции сел на 8,5 лет за растрату конфискованных денег. Они пошли на взятку

Восемь с половиной лет строгого режима получил теперь уже бывший полицейский в Нижнем Новгороде. Он присвоил себе часть конфискованных денег и направил их на взятку.

О суде над сотрудником правоохранительных органов 12 ноября сообщает «Медиазона». На 8,5 года отправили за решетку экс-начальника тыла регионального управления МВД Ихтияра Уразалина, признанного виновным в передаче взятки. Полицейский признан виновным в том, что вручил неким должностным лицам из числа управления МВД по Нижегородской области 30 млн рублей за освобождение «обнальщика» Максима Осокина от уголовной ответственности. Нетривиальная деталь: сумму взятки собирали из средств, изъятых при обыске в обанкротившемся банке «Богородский» и у самого Осокина. Средства хранили в подведомственном фигуранту центре хозяйственного и сервисного обеспечения МВД.

Кроме срока, экс-начальника тыла приговорили к штрафу – 60 млн рублей.

В деле был еще один обвиняемый — бизнесмен Иосиф Дриц. Он сотрудничал со следствием и отделался условным сроком и штрафом в 30 млн рублей.





На суде гособвинение настаивало, что и Уразалин, и Дриц были посредниками не бесплатно — их ждал куш в 10 млн каждому.