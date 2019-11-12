«Семь лет идиотизма» должны быть оплачены. Суд обязал расплатиться бывшего директора Музея религии за миллионные хищения

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил требование прокуратуры о взыскании шести миллионов рублей с экс-главы Музея истории религии Бориса Аракчеева и его двух коллег, осуждённых за растрату. Об этом сообщает надзорное ведомство 12 ноября.

Как следует из карточки дела, требование о взыскании ущерба суд удовлетворил ещё 30 октября. Шесть миллионов в федеральный бюджет должны возместить Борис Аракчеев, Галина Сивкова и Роман Жуйков.

В разговоре с «Фонтанкой» Аракчеев заявил, что с этим решением не согласен и намерен подать апелляцию, как только получит на руки документы.

Борис Аракчеев возглавил Государственный музей истории религии в 2007-м. Через год был заключён контракт на строительство и реконструкцию систем вентиляции музейного здания на Почтамтской улице. На работы было выделено 37 млн рублей. По версии следствия, фактически они стоили меньше, а Аракчеев, его заместитель Галина Сивкова и фактический руководитель ЗАО «СКК Петербург» Роман Жуйков присвоили сэкономленные 6 млн.





Следственная служба УФСБ возбудила уголовное дело в 2010 году. В начале 2019 года суд назначил Аракчееву 4 года условно и 550 тысяч рублей штрафа, Сивковой и Жуйкову — на полгода и 50 тысяч меньше. Изначально всех фигурантов освободили от денежного наказания по нереабилитирующему основанию — срок давности по статье 160 УК («Присвоение или растрата») истёк.

Аракчеев вину не признаёт. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил: оборудование было оплачено по сметам, радует безотказной работой, а «мы семь лет занимались идиотизмом».