Чёрный дым поднялся рядом с Северной ТЭЦ. Пожарные тушат склад с автомобильными покрышками

Пожар рядом с Северной ТЭЦ во Всеволожском районе Ленинградской области затянул небо чёрным дымом днём 12 ноября. О возгорании «Фонтанке» сообщили читатели.

Нехарактерно интенсивное для тепловой электростанции задымление очевидцы заметили в начале третьего дня. В областном МЧС подтвердили, что получили аналогичную заявку, в 13:43 в Новое Девяткино выдвинулись пожарные расчёты.





Пока спасатели производят разведку и уточняют площадь возгорания. В пресс-службе ведомства уточнили, что пожар не затронул ТЭЦ. По информации 47news, загорелся ангар площадью 40 но 80 метров, в котором складируют автомобильные покрышки.

В ТГК-1 подтвердили, что на территории Северной ТЭЦ никаких чрезвычайных происшествий нет, работы идут в штатном режиме.