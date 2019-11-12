Киоскам предложат альтернативу. Смольный даст предпринимателям, с которыми расторгает договор, новую землю

Правительство Петербурга будет предоставлять без торгов земельные участки под киоски и другие нестационарные торговые объекты (НТО) предпринимателям, с которыми расторгнет договор в одностороннем порядке. Как рассказали 12 ноября «Фонтанке» в пресс-службе комитета имущественных отношений (КИО), соответствующие поправки в закон о размещении НТО проходят антикоррупционную экспертизу.

Расторгнуть договор в одностороннем порядке Смольный может, к примеру, если решит строить на участке недвижимость или реализовывать инвестиционный проект. Предоставленный альтернативный участок должен быть таким же по площади или превышать ее не более чем на 25%.

Альтернативный земельный участок не может быть предоставлен, если договор расторгнут по окончании его срока действия.



