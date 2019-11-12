К жирному Виктору в «Аэрофлоте» больше не лояльны. Владельца кота лишили накопленных миль

Авиаперевозчик «Аэрофлот» проследил за процессом подмены не влезавшего в нормативы кота Виктора на стройную кошку и исключил хитреца-пассажира из программы лояльности.

Как сообщили «Фонтанке» представители авиакомпании 12 ноября, «Аэрофлот» провел служебное расследование и отследил круговорот котов в Шереметьево.

Напомним, житель Риги летел в родной Владивосток с пересадкой в Москве с котом Виктором. Путь из Прибалтики прошел гладко, а вот в российской столице выяснилось, что усатый нарастил лишние килограммы и в салон по весу не влезает – ограничение для перевозки животных составляет 8 кг вместе с переноской. Чтобы не сдавать зверя в багажный отсек, его владелец на время регистрации подменил своего кота на более легкую кошку Фиби (в «Аэрофлоте» добавили, что она тоже с трудом уложилась в норматив, ее вес 7 кг). После разрешительной визы на перевозку хозяин вернул двойника владелице, усадил своего Виктора в переноску и отправился рейсом SU1702 во Владивосток.

Перевозчик отметил, что пассажир не только допустил перевес, но и вытащил зверя из переноски во время перелета, что также запрещено правилами авиакомпании.





В качестве наказания мужчину исключили из программы лояльности «Аэрофлот Бонус», аннулировали все накопленные мили и закрыли его счет.

Телеграм-канал Baza добавил, что «Аэрофлотом» владелец кота летал 10 лет и накопил 400 тысяч миль.