Реки и каналы Петербурга потеряли пассажиров. Объем перевозок операторов водных экскурсий упал на 13% в 2019 году

В навигацию 2019 года петербургские судовладельцы перевезли 2,6 млн пассажиров. Такие данные представила 12 ноября Ассоциация владельцев пассажирских судов (АВПС). Из них 884,5 тыс. прокатились на скоростных судах; 607,2 тыс. — предпочли экскурсии по Неве и Финскому заливу; 1,13 млн — по рекам и каналам Северной столицы.

Для сравнения, в прошлом году АВПС сообщала, что услугами 18 компаний, входящих в ее состав, воспользовались 2,99 млн человек. Таким образом, снижение объема перевозок составило около 13%.

Такая динамика может объясняться эффектом высокой базы: в 2018 году прирост пассажиропотока составил 78%. Операторы объясняли это туристическим бумом из-за мундиаля и сменой методики подсчета.

По собственной оценке АВПС, ее участники занимают 85% рынка водных перевозок Северной столицы.



