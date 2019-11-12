«Закрой рот и сядь в машину». Россиянке, на глазах которой силовики избили ее отца, присудил компенсацию ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 25 тыс. евро жительнице Туапсе. На постановление ЕСПЧ от 12 ноября обратила внимание «Медиазона» со ссылкой на «Комитет против пыток».

Сам инцидент произошел в мае 2008 года. «Медиазона» излагает его следующим образом. Девятилетняя девочка собиралась ехать вместе с отцом домой после праздника. Но в этот момент к мужчине подбежали сотрудники ФСБ и наркоконтроля и начали его избивать. Они якобы проводили «проверочную закупку».

Когда девочка вышла из автомобиля и начала кричать, один из силовиков ей ответил: «Закрой рот и сядь в машину». Из автомобиля девочка какое-то время наблюдала за избиением отца, затем не выдержала и убежала. Позднее на улице ее нашел родственник.

Медики диагностировали у ребенка неврологический синдром и неврозоподобный энурез, а также посттравматическое стрессовое расстройство. Девочка начала бояться людей и кричать во сне. Причем ее психологическое состояние не пришло в норму до сих пор, говорят в «Комитете против пыток».

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против силовиков, суды отклоняли жалобы родителей на бездействие СК. Уголовное дело против отца девочки было прекращено, его задержание признали незаконным. По мнению ЕСПЧ, российские власти своими действиями нарушили статью 3 Европейской конвенции о запрете пыток.



