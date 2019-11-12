За карающее воспитание пасынка арестован петербуржец. Травмы третьеклашки он списал на непоставленный удар

Физическая сила пошла в ход при воспитании ребёнка в Кировском районе Петербурга. Мальчик со следами побоев и судорогами попал в больницу, временно исполняющий обязанности отца определён в следственный изолятор.

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 12 ноября, накануне суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 34-летнего жителя Кировского района. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего сына своей сожительницы.

«Несмотря на защитную версию подозреваемого о том, что мальчик получил травму во время занятий боксом, он был изобличен в совершении указанного преступления», – добавили в СК.

По информации «Фонтанки», девятилетний пациент поступил в детскую городскую больницу №1 вечером 5 ноября. Его забрали из квартиры на Маршала Говорова с закрытой черепно-мозговой травмой, отёком мозга и множественными ссадинами, врачи оценили состояние ребёнка как тяжёлое. Родители тогда заявили, что ещё 2-го числа сын дома занимался боксом и получил травму головы. Через три дня ему стало хуже: начались судороги и тошнота. После этого семья обратилась к медикам.



