Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +5
$ 63.85р
70.42р
14:58 12.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
12.11.2019 13:38
Печать

Череп, выловленный из Мойки во время поисков тела аспирантки, оказался учебным пособием

Следователи избежали еще одного дела об убийстве, поводом для возбуждения которого мог бы послужить найденный на дне реки Мойки в Петербурге череп. В воду его выбросили студенты-медики.

Об этом «Фонтанке» сообщили 12 ноября в Следственном комитете Петербурга. Череп исследовали криминалисты и сделали вывод, что об убийстве в этом случае речи не идет. Вероятней всего, его как пособие по анатомии использовали студенты медвузов.

Скелетированные останки нашли в Мойке после того, как в реку с отпиленными кистями в пакете упал бывший доцент СПбГУ Олег Соколов. На поиски других частей тела убитой Анастасии Ещенко понадобилось больше двух суток, пока найдено только туловище.

Накануне вечером Следственный комитет официально предъявил  Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). А сегодня глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.


Справка:

В убийстве и расчленении 24-летней уроженки Краснодарского края признался ее сожитель, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. В его квартире на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.

Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.

После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. СПбГУ официально расстался с сотрудником 11 ноября.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      LEGENDA Intelligent Development
      12.11.2019 13:20

      «Институтский, 16» и «Московский, 65» - победители международной премии Best For Life Design Award

      8 ноября в Италии прошла церемония награждения победителей международной премии в области архитектуры, строительства и дизайна Best For Life Design Award, победу в которой одержали сразу два проекта от LEGENDA: «Институтский, 16» (LEGENDA Premium) и «Московский, 65» (LEGENDA Business).
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      12.11.2019 10:13

      Открыты продажи жилья в 34 корпусе нового 21 квартала ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 34 в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). Минимальная стоимость жилья — от 2,3 млн рублей. Строительство ведется в рамках крупнейшего в Санкт-Петербурге договора о проектном финансировании.
      ГК «КВС»
      12.11.2019 09:00

      6 домов в микрогороде «Новое Сертолово» введены в эксплуатацию досрочно

      Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 2 этапа III очереди жилого микрорайона «Новое Сертолово». Объекты введены на полтора месяца раньше заявленного срока.
      РСТИ (Росстройинвест)
      11.11.2019 16:42

      В фундамент жилого комплекса ELEVEN от РСТИ заложен первый камень

      Петербургский строительный холдинг РСТИ в субботу, 9 ноября, провел церемонию закладки первого камня жилого комплекса ELEVEN (ЖК «11»). Объект расположен на Звенигородском шоссе, 11 в Москве.
      ПСК
      11.11.2019 15:34

      ГК «ПСК»: что важно для успеха при получении ипотеки

      По данным Центробанка* в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге было выдано 4756 жилищных рублевых кредитов. Желающих получить ипотеку гораздо больше, но список причин для отказа у банков весьма велик. В «ГК «ПСК» рассказали, как избежать отказов.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      11.11.2019 14:51

      Ипотека от 9,9% годовых на домовладения в коттеджных поселках компании «Строительный трест»

      Банк «Ак Барс» в рамках программы «Дом и земельный участок» предлагает ставку от 9,9% годовых для покупателей домовладений в коттеджных поселках компании «Строительный трест».
      «Аквилон Инвест»
      11.11.2019 12:46

      «Аквилон Инвест» открывает продажи в новом жилом комплексе на Октябрьской набережной

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» объявляет о старте продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса «Аквилон SKY», который будет построен на Октябрьской набережной, в Невском районе Санкт-Петербурга.
      Setl City
      11.11.2019 12:34

      Setl Group сдал новый детский сад с бассейном в Красносельском районе

      Setl Group сдал третий детский сад с современным оздоровительным бассейном в жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга. В садик будут ходить 220 малышей. Его планируют открыть уже в январе 2020 года.
      ПАО МКБ
      11.11.2019 11:41

      МКБ открыл восьмой офис в Санкт-Петербурге

      11 ноября 2019 года в городе Санкт-Петербург открылся новый дополнительный офис "Центральный" Московского кредитного банка (МКБ). Отделение расположено по адресу: ул. Звенигородская д. 20, литера А.
      ГК «КВС»
      11.11.2019 10:48

      Банк-партнер снизил ставки по ипотеке для клиентов ГК «КВС»

      Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для клиентов Группы компаний «КВС». Согласно условиям совместной программы субсидирования, ставки для покупателей квартир в микрорайонах «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово» начинаются от 5,99% годовых.
      ПАО Сбербанк
      09.11.2019 09:00

      11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день»

      Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день». Всем жителям России будут доступны продукты банка и компаний его экосистемы по интересным условиям - с большими скидками.
      Группа «Эталон»
      08.11.2019 17:31

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию банков-партнеров

      ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ПAO «Промсвязьбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» - Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.