Череп, выловленный из Мойки во время поисков тела аспирантки, оказался учебным пособием

Следователи избежали еще одного дела об убийстве, поводом для возбуждения которого мог бы послужить найденный на дне реки Мойки в Петербурге череп. В воду его выбросили студенты-медики.

Об этом «Фонтанке» сообщили 12 ноября в Следственном комитете Петербурга. Череп исследовали криминалисты и сделали вывод, что об убийстве в этом случае речи не идет. Вероятней всего, его как пособие по анатомии использовали студенты медвузов.

Скелетированные останки нашли в Мойке после того, как в реку с отпиленными кистями в пакете упал бывший доцент СПбГУ Олег Соколов. На поиски других частей тела убитой Анастасии Ещенко понадобилось больше двух суток, пока найдено только туловище.

Накануне вечером Следственный комитет официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). А сегодня глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.



