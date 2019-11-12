Происшествия
Череп, выловленный из Мойки во время поисков тела аспирантки, оказался учебным пособием
Следователи избежали еще одного дела об убийстве, поводом для возбуждения которого мог бы послужить найденный на дне реки Мойки в Петербурге череп. В воду его выбросили студенты-медики.
Об этом «Фонтанке» сообщили 12 ноября в Следственном комитете Петербурга. Череп исследовали криминалисты и сделали вывод, что об убийстве в этом случае речи не идет. Вероятней всего, его как пособие по анатомии использовали студенты медвузов.
Скелетированные останки нашли в Мойке после того, как в реку с отпиленными кистями в пакете упал бывший доцент СПбГУ Олег Соколов. На поиски других частей тела убитой Анастасии Ещенко понадобилось больше двух суток, пока найдено только туловище.
Накануне вечером Следственный комитет официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). А сегодня глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
Справка:
В убийстве и расчленении 24-летней уроженки Краснодарского края признался ее сожитель, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. В его квартире на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. СПбГУ официально расстался с сотрудником 11 ноября.