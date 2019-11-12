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Жители кубанского села, где жила убитая доцентом Соколовым аспирантка, собирают деньги для ее семьи
Жители станицы Старовеличковской Краснодарского края собирают деньги для семьи Анастасии Ещенко, погибшей в Петербурге от рук доцента-историка Олега Соколова. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. главы поселения Алексея Брежнева.
Ещенко окончила школу в Старовеличковской, жила там долгое время, в Петербург она приехала учиться. Как сказал Брежнев, всю семью Ещенко (дедушка, бабушка, мать, отец, сама Анастасия и ее сестра) в деревне «знают только с положительной стороны».
«На добровольной основе люди собирают пожертвования. В наш адрес семья не обращалась. Если обратятся – поможем», – пояснил глава поселения.
Напомним, накануне вечером Следственный комитет официально предъявил бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). А сегодня глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
Справка:
В убийстве и расчленении 24-летней уроженки Краснодарского края признался ее сожитель, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. В его квартире на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. СПбГУ официально расстался с сотрудником 11 ноября.