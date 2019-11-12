Жители кубанского села, где жила убитая доцентом Соколовым аспирантка, собирают деньги для ее семьи

Жители станицы Старовеличковской Краснодарского края собирают деньги для семьи Анастасии Ещенко, погибшей в Петербурге от рук доцента-историка Олега Соколова. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. главы поселения Алексея Брежнева.

Ещенко окончила школу в Старовеличковской, жила там долгое время, в Петербург она приехала учиться. Как сказал Брежнев, всю семью Ещенко (дедушка, бабушка, мать, отец, сама Анастасия и ее сестра) в деревне «знают только с положительной стороны».

«На добровольной основе люди собирают пожертвования. В наш адрес семья не обращалась. Если обратятся – поможем», – пояснил глава поселения.

Напомним, накануне вечером Следственный комитет официально предъявил бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). А сегодня глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.



