Ради перемен к лучшему всё меньше россиян готовы ходить на выборы, обращаться к чиновникам и подписывать открытые письма

Количество россиян, которые ради изменений к лучшему готовы демонстрировать своё участие в общественно-политической жизни, сократилось за минувший год, сообщает 12 ноября «Левада-центр».

Поход на выборы и голосование за политические партии остаётся главным способом влияния на текущую ситуацию, однако за минувший год количество тех, кто готов дойти до избирательного участка в следующий раз, сократилось с 71% до 67%. Каждый третий (31%) ходить на выборы ради светлого завтра не готов. Год назад неготовых пользоваться своим избирательным правом было 29%.

По 2% потеряли сторонники обращений в органы государственной власти и потенциальных участников уличных акций. 47% и 20% граждан соответственно готовы добиваться улучшений такими способами. Наибольшее падение веры в реформаторский потенциал показали открытые письма и петиции. Если год назад 53% россиян были готовы коллективно подписываться «за всё хорошее против всего плохого», то сегодня лишь 43%.

На этом фоне на 1-2% растёт готовность граждан добиваться улучшения реальности через работу волонтёром в общественных и политических организациях, выдвижение собственной кандидатуры на выборы и спонсирование общественников с политиками. На это готовы 26%, 11% и 9% россиян соответственно.





Причём готовность личного участия в бесплатной работе на симпатичного общественника или политика прямо зависит от возраста респондента. Так же, как и готовность быть спонсором таких структур. Если в возрасте 18-24 года быть волонтёром при политике готов каждый второй россиянин (48%), то после 55 лет таким образом лечить завтрашний день хочет лишь каждый пятый респондент (18%). Спонсировать активистов готовы 13% молодых людей и вдвое меньше лиц предпенсионного возраста – 7%.

Опрос был проведён 26 сентября – 2 октября 2019 года среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.