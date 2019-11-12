«Институтский, 16» и «Московский, 65» - победители международной премии Best For Life Design Award

LEGENDA Intelligent Development

8 ноября в Италии прошла церемония награждения победителей международной премии в области архитектуры, строительства и дизайна Best For Life Design Award, победу в которой одержали сразу два проекта от LEGENDA: «Институтский, 16» (LEGENDA Premium) и «Московский, 65» (LEGENDA Business).



Профессионалы в области визуальных коммуникаций, архитектуры, промышленного и продуктового дизайна, среди которых ведущий мировой дизайнер Карим Рашид, высоко оценили качество решений в проектах застройщика. Так, в номинации «Девелопмент и архитектура», проект «Московский, 65» одержал победу в категории «Лучший архитектурный облик ЖК бизнес-класса», а проект «Институтский, 16» стал «Лучшим проектом квартирографии».

LEGENDA Intelligent Development

Проект на пересечении Обводного канала и Московского проспекта действительно отличается своим архитектурным обликом от окружающей новой застройки. К этому обязывает и расположение на первой линии Московского проспекта, и исторический контур зданий, имеющих статус охраняемого памятника. "Студия 44" под руководством Н.И.Явейна мастерски вписала проект в привычную глазу застройку этой части Петербурга в стиле классицизма, при этом сохранив и многовековую традицию расположения зданий по примеру организации римского лагеря.

Традиционно оба проекта-победителя поражают многообразием идеально продуманных оригинальных планировочных решений.

Премия Best For Life призвана осветить и подчеркнуть важность обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в сфере девелопмента, ремонта, дизайна интерьера и ландшафта, благодаря которым и жилое, и рабочее пространство, а также места отдыха не только облагораживаются, но становятся экологически безопасными и комфортными для жизни.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

LEGENDA Институтского – застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ИНСТИТУТСКОГО", проектная декларация на сайте http://inst16.ru/documentation

«Московский, 65» – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА МОСКОВСКОГО», проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru