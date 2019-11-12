«Цензура». В Кремле раскритиковали идею доступа россиян в Интернет только по паспорту

Всего четыре часа потребовалось Кремлю, чтобы признать инициативу о тотальном доступе россиян к Интернету только по паспорту нарушающей права граждан. Об этом днём 12 ноября РИА Новости сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Конечно, станет, конечно, нарушает», – заявил официальный представитель президента РФ в ответ на вопрос, не считают ли в Кремле, что инициатива по обязательной регистрации по паспорту при входе в Интернет нарушает права граждан, не станет ли принятие такого предложения цензурой.

Ранее во вторник государственное агентство ТАСС распространило цитаты из предложения президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова, который уверен, что всеобщий доступ в Сеть только при идентификации по паспортным данным «послужит прочной основой для искоренения незаконных действий в сети Интернет, позволит предотвратить провокации, направленные на дестабилизацию политической ситуации в стране». Предложение было направлено руководству Совета Федерации и Государственной думы. По данным ТАСС, в нижней палате в профильной комиссии по информационной политике успели выразить готовность провести обсуждение предложения, которое Кремлю напоминает цензуру.

Отметим, что президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков лично знаком с Дмитрием Песковым. А дочка Пескова даже некоторое время работала в этой ассоциации.





«Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!» – гласит текст под фотографией мужчин, опубликованной в день рождения Пескова в официальном аккаунте «Аванти» в Instagram.

Судя по официальному сайту ассоциации, их бизнес-патриоты активно сотрудничают с целым рядом федеральных министерств и ведомств. В том числе с Минкомсвязи, Минобразования, Минкультуры и другими. Отдельно Роскомнадзор в списке партнёров «Аванти» не значится.