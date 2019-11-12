Американские мандарины не увидят петербургский Новый год. В Купчино уничтожили 21 тонну «рыжиков»

Сотрудники Россельхознадзора совместно с экономической полицией и таможенниками пришли на Софийскую овощебазу во Фрунзенском районе Петербурга утром 12 ноября. Нашли десятки тонн санкционных мандаринов.

По информации «Фонтанки», всего в помойку выкинули 21 тонну фруктов, виной тому неверная маркировка товара. Как страна происхождения указаны США, как производитель – компания в Стамбуле. Получить их в Петербурге должна была организация с малоговорящим названием «Фортуна». Дозвониться до Россельхознадзора «Фонтанке» не удалось.

Продуктовое эмбарго запретило в 2014 году ввоз в Россию части продуктов, в том числе под контрсанкции попали США. В конце 2016-го президент Путин заявил, что власти страны будут «как можно дольше» тянуть с отменой данных мер. В июне этого года Россия продлила действие контрсанкций. Социологи подсчитали, что эмбарго обходится обычному потребителю в три тысячи рублей за год.



