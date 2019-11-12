В Пушкинском районе всё больше мест для прогулок и отдыха

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Каждому горожанину хочется иметь рядом с домом парк или сквер. Но в мегаполисе обычно небольшой выбор мест, подходящих для длительных прогулок. Жители Пушкинского района могут не выезжать «на природу» – они живут в зеленой зоне.

От новых малоэтажных жилых комплексов, которые возводит на подъезде к Пушкину строительная компания «Терминал-Ресурс», до ближайшего парка всего 2 километра.

Пушкинский район – один из самых просторных и зелёных. Каждый год тысячи туристов со всех концов света устремляются в Пушкин. Здесь находились любимые резиденции российских императоров. Площадь пушкинских парков впечатляет. Екатерининский дворец и парк – жемчужина архитектуры XVIII века – занимают 100 гектар. Александровский парк – почти 200, а один из лучших пейзажных парков Европы Павловский – больше 600! Помимо эстетического наслаждения, это обеспечивает пушкинцам чистый воздух.

Екатерининский парк состоит из регулярного Старого (Голландского) сада и пейзажного Английского парка. Существуют свидетельства, что в Старом саду высаживал деревья собственноручно Петр I. С конца октября Екатерининский парк перешёл на зимний режим работы и все желающие могут попасть в парк бесплатно. Парк открыт с 7.00 до 21.00 ежедневно.

А на территории «Царскосельских холмов», где идёт комплексное освоение территории, в следующем году появится собственный сквер. Застройщик более 10 лет выращивает в своём питомнике деревья для озеленения придомовой территории ЖК «Образцовые кварталы» и подготовил проект сквера рядом с новостройками.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), ООО «Терминал-Ресурс». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya