Легендарный хоккейный эксперт Дон Черри потерял работу из-за высказывания о мигрантах. А еще он критикует россиян и поддерживает Трампа

Канадский телеканал Sportsnet уволил ведущего программы Coach?s Corner Дона Черри из-за его высказываний о мигрантах. Соответствующее заявление сделал 12 ноября в твиттере глава телеканала Барт Ябсли.

85-летний Дон Черри позволил себе резко высказаться о мигрантах 9 ноября в эфире передачи Coach?s Corner. Ведущий осудил их за то, что они не чествуют ветеранов и погибших солдат Канады в День памяти павших. В частности, он обвинил мигрантов в том, что они не ходят в этот день с маками — символом Дня поминовения.

«Вы — люди, приезжающие к нам, — вы любите наш образ жизни, вы любите наше молоко и мед, по крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак», — говорил Дон Черри.

Вскоре после этого на канал обрушилась волна критики.





Дон Черри — самый известный хоккейный эксперт в мире. Он вел рубрику Coach?s Corner в программе Hockey Night in Canada с 1986 года. В 2015-м Дон Черри и его соведущий Рон Маклин получили звезды на Аллее славы Канады в Торонто.

Одиозное поведение всегда было отличительной чертой Дона Черри, как и любовь к ярким костюмам.

Он всегда жестко критиковал хоккеистов за празднование голов, что, по его мнению, не соответствует духу хоккея. В частности, в марте 2019 года он высказался о российском нападающем Евгении Кузнецове, который отметил забитую шайбу, изобразив птицу:

«Посмотрите все на этого придурка после гола. Это очень важная игра, ведь встречаются две отличные команды. А этот придурок ведёт себя вот таким образом. Что ж, давайте теперь посмотрим на гол Хедмана в овертайме. Вот Хедман забивает, а Кузнецова еще даже на экране нет. Это карма — всегда надо возвращаться в защиту. Вот придурок. Он своим поведением вдохновил другую команду. Запомните, дети, никогда не делайте чего-то, что может вдохновить команду-соперника».





Также Черри высказывался в целом о россиянах после дисквалификации двух российских лыжниц на Олимпиаде-2002: «Я долго вам пытался рассказать о русских. О том, какие они люди. А вы все еще их любите в Канаде с вашим мультикультурализмом».

Наконец, хоккейный эксперт поддерживает политику Трампа: «Я не беспокоюсь, что меня за это критикуют. Например, мне нравится Дональд Трамп и я этого не скрываю. Когда экономика на своём пике за всё время, а безработица — самая низкая, значит, он всё делает правильно».