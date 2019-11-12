Электроснабжение вокзала в Пушкине восстановили

Сотрудники Октябрьской железной дороги закончили ремонт на сетях в Пушкинском районе Петербурга днем 12 ноября. В электричку зайцем больше не попасть.

Как сообщили «Фонтанке» в ОЖД, электроснабжение было восстановлено в 11:45, таким образом, ремонт занял около 4 часов. Как сообщалось ранее, без света вокзал остался примерно в 8 утра. Перебой в снабжении в том числе выключил турникеты, и некоторое время пассажиры садились в электрички без билетов.



