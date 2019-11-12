Количество нарушений в зонах свободного Wi-Fi резко сократилось всего за сутки. Роскомнадзор ошибся в подсчётах

Роскомнадзор резко уменьшил статистику нарушений на публичных сетях Wi-Fi в Северо-Западном федеральном округе. По итогам проверок 540 таких точек в октябре лишь в 9 случаях было выявлено отсутствие обязательной идентификации пользователей, сообщили 12 ноября в управлении РКН по СЗФО. Накануне в ведомстве Александра Жарова заявляли, что таких точек втрое больше – 27.

Втрое меньше нарушений насчитали сегодня в РКН и по ограничениям со стороны владельцев зон free Wi-Fi к запрещённой информации. Выявлено лишь 3 таких случая. 11 ноября их было 8.

«Вчера вам был отправлен релиз новости, в котором указаны неверные данные», – пояснили коррекцию цифр в управлении Роскомнадзора по СЗФО. О причинах ошибки не сообщается.

Вместе с тем в надзорном ведомстве уточнили, что к снижению числа нарушений приводят как регулярная контрольно-надзорная работа, так и «профилактические мероприятия на всей территории РФ».





Идентификация в зонах свободного доступа к Интернету по действующим законам осуществляется через личную электронную почту. На этом фоне президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил парламенту страны рассмотреть инициативу о тотальном доступе в Интернет только при идентификации личности, т.е. по паспорту.