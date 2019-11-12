«Отец заблудился в Якутии 30 лет назад». История послания девочке Анюте из Ленинграда
На горе Муус Хайа в Якутии с 1990 года хранилось послание для девочки Анюты из Ленинграда. В записке отец посвящал дочке восхождение и поздравлял с днем рождения.
Фото: предоставлено родными Юрия Цветкова
Обычно такие листки забирают с горы следующие альпинисты. Но у этого была приписка «не снимать», и ей следовали почти три десятка лет. Все изменилось, когда местная туристка Мила Еремеева решила выложить послание в Сеть. А в ноябре 2019 года «Фонтанка» нашла ту самую Анну Цветкову в Петербурге.
«Свое восхождение на гору Муус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья и быть может ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы. 9.08.90 г. (г. Ленинград)», – было написано аккуратным почерком на листе в клеточку, спрятанном в камнях (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).
Эту записку мы нашли на вершине г. Муус Хайа (2959 м.), она пролежала 29 лет! Муус Хайа самая высокая вершина горного хребта Сунтар-Хаята ( вторая по высоте гора в Якутии). Расположена около 485 км к югу от полярного круга. В 135 км на северо-восток от горы находится сельское поселение Оймякон — полюс холода. В переводе с якутского языка Мус-Хая означает «ледяная гора». Просьба сделать репост, может Цветкова Анна, которой папа посвятил свое восхождение увидит эту записку ?.
«Просьба сделать репост, может Цветкова Анна, которой папа посвятил свое восхождение увидит эту записку», – написала Мила в августе. Но на бумажке не было ни имени автора, ни даты рождения девочки — только день восхождения. Не слишком много информации для поисков.
Но после того, как о розыске Анны Цветковой написала «Фонтанка», она сама вышла на связь. Оказалось, что письмо – это немного припозднившееся поздравление от её папы на восьмилетие. Она празднует день рождения 11 августа. По почерку семья Цветковых сразу поняла, кто автор. «Раньше я думала, такое бывает только в кино, но нет – чудеса случаются и в реальной жизни!» – сказала Анна.
Юрий Цветков родился в 1956 году, серьезно занимался туризмом и часто ходил в горы. Все детство Аня с братом Евгением проводили с отцом в походах – Кольский полуостров, Крым, Ладога. В шесть лет они прошли весь центральный Кавказ, были в Приэльбрусье. Теперь всех мест и не вспомнить. Сам Юрий и вовсе объехал всю Россию.
По словам его сына Евгения, Цветков ходил в походы от клуба путешественников на Желябова. Он был первопроходцем и разрабатывал маршруты походов: рассчитывал, сколько продуктов было съедено, сколько времени потрачено, какой вес рюкзаков.
В 1990 году Юрий как раз был в очередной экспедиции в Якутии и не смог присутствовать на дне рождения дочери Ани, поэтому и написал такое послание. Фотоотчет из той поездки сохранился, хотя она и могла закончиться трагедией. По словам сына, группа ленинградских первопроходцев в тот раз заблудилась и долго бродила по якутским краям, пока их искали спасатели. У них кончились припасы. Но в итоге все завершилось благополучно.
В Петербурге Цветков позднее работал в разных турфирмах, даже создавал собственную вместе с другом. Но о той записке в Якутии никогда не упоминал. Он скончался в 2009-м. Сердце. У него растет внук Юрий, названный в честь деда.
Анна и Евгений хотят получить напоминание об отце в семейный архив. Но это будет сделать не очень просто. Мила Еремеева не стала забирать записку с горы, и она до сих пор хранится на высоте почти 3000 метров.
Муус Хайа в переводе с якутского языка означает «ледяная гора». Это самая высокая вершина горного хребта Сунтар-Хаята. И вторая по высоте гора во всей Якутии. Вокруг неё нет дорог, а в 135 км на северо-восток находится Оймякон — знаменитый полюс холода. Такое восхождение потребует подготовки, которой, по словам детей Юрия Цветкова, у них нет.
«Я работаю в торговле, директором магазина. В походы, конечно, уже давно не хожу, лет в 15 последний раз», – объяснила Анна. «По 25 км в день ходили. Но на гору 3000 метров не поднимались, потому что были маленькие совсем», – поддержал Евгений.
Здесь помочь вызвались якутские туристы — они смогут забрать записку во время подъема на гору в следующем году и переслать её в Петербург адресату. «Фонтанка» помогла сторонам обменяться контактами и будет следить за завершением этой истории.
Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»
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