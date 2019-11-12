«Отец заблудился в Якутии 30 лет назад». История послания девочке Анюте из Ленинграда

На горе Муус Хайа в Якутии с 1990 года хранилось послание для девочки Анюты из Ленинграда. В записке отец посвящал дочке восхождение и поздравлял с днем рождения.

Фото: предоставлено родными Юрия Цветкова

Обычно такие листки забирают с горы следующие альпинисты. Но у этого была приписка «не снимать», и ей следовали почти три десятка лет. Все изменилось, когда местная туристка Мила Еремеева решила выложить послание в Сеть. А в ноябре 2019 года «Фонтанка» нашла ту самую Анну Цветкову в Петербурге.

«Свое восхождение на гору Муус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья и быть может ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы. 9.08.90 г. (г. Ленинград)», – было написано аккуратным почерком на листе в клеточку, спрятанном в камнях (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

«Просьба сделать репост, может Цветкова Анна, которой папа посвятил свое восхождение увидит эту записку», – написала Мила в августе. Но на бумажке не было ни имени автора, ни даты рождения девочки — только день восхождения. Не слишком много информации для поисков.





Но после того, как о розыске Анны Цветковой написала «Фонтанка», она сама вышла на связь. Оказалось, что письмо – это немного припозднившееся поздравление от её папы на восьмилетие. Она празднует день рождения 11 августа. По почерку семья Цветковых сразу поняла, кто автор. «Раньше я думала, такое бывает только в кино, но нет – чудеса случаются и в реальной жизни!» – сказала Анна.

Анна Цветкова Фото: предоставлено родными Юрия Цветкова

Юрий Цветков родился в 1956 году, серьезно занимался туризмом и часто ходил в горы. Все детство Аня с братом Евгением проводили с отцом в походах – Кольский полуостров, Крым, Ладога. В шесть лет они прошли весь центральный Кавказ, были в Приэльбрусье. Теперь всех мест и не вспомнить. Сам Юрий и вовсе объехал всю Россию.

По словам его сына Евгения, Цветков ходил в походы от клуба путешественников на Желябова. Он был первопроходцем и разрабатывал маршруты походов: рассчитывал, сколько продуктов было съедено, сколько времени потрачено, какой вес рюкзаков.

В 1990 году Юрий как раз был в очередной экспедиции в Якутии и не смог присутствовать на дне рождения дочери Ани, поэтому и написал такое послание. Фотоотчет из той поездки сохранился, хотя она и могла закончиться трагедией. По словам сына, группа ленинградских первопроходцев в тот раз заблудилась и долго бродила по якутским краям, пока их искали спасатели. У них кончились припасы. Но в итоге все завершилось благополучно.

В Петербурге Цветков позднее работал в разных турфирмах, даже создавал собственную вместе с другом. Но о той записке в Якутии никогда не упоминал. Он скончался в 2009-м. Сердце. У него растет внук Юрий, названный в честь деда.

Анна и Евгений хотят получить напоминание об отце в семейный архив. Но это будет сделать не очень просто. Мила Еремеева не стала забирать записку с горы, и она до сих пор хранится на высоте почти 3000 метров.

Муус Хайа в переводе с якутского языка означает «ледяная гора». Это самая высокая вершина горного хребта Сунтар-Хаята. И вторая по высоте гора во всей Якутии. Вокруг неё нет дорог, а в 135 км на северо-восток находится Оймякон — знаменитый полюс холода. Такое восхождение потребует подготовки, которой, по словам детей Юрия Цветкова, у них нет.

«Я работаю в торговле, директором магазина. В походы, конечно, уже давно не хожу, лет в 15 последний раз», – объяснила Анна. «По 25 км в день ходили. Но на гору 3000 метров не поднимались, потому что были маленькие совсем», – поддержал Евгений.

Здесь помочь вызвались якутские туристы — они смогут забрать записку во время подъема на гору в следующем году и переслать её в Петербург адресату. «Фонтанка» помогла сторонам обменяться контактами и будет следить за завершением этой истории.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»