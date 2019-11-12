На «зебре», но в темной одежде. Мужчина на Audi сбил женщину под Петербургом

Утром 12 ноября в Выборгском районе Ленобласти под колесами автомобиля серьезно пострадала женщина-пешеход.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:45 у дома 63А по Ленинградскому шоссе в Каменногорске 61-летний мужчина, управляя автомобилем Audi A6, сбил 66-летнюю женщину. Наезд произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП в ГИБДД ведется проверка.

«Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД отмечает, что на пострадавшей была темная одежда без световозвращателей. Судя по фото с места ДТП, наезд произошел на переходе рядом с автобусной остановкой.



