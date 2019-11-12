В США готовятся к «космической войне» с Россией. На эти цели Пентагон требует 14,1 млрд долларов

Американские военные считают, что их недостаточная активность в космосе может быть расценена как критическая уязвимость.

«Разведка США обновляет свою оценку возможностей России и Китая в условиях космической войны, поскольку военные выражают озабоченность в связи с прогрессом противников в противодействии работе спутников», – сообщает 12 ноября агентство Bloomberg.

Доклад о возможностях Китая и России противодействовать США в космосе будет опубликован 14 ноября. СМИ стало известно, что исследователи пришли к выводу, что противники Америки «рассматривают космос как критическую военную и экономическую уязвимость США».

«Угрозы на самом деле существуют и растут», – так готовящееся исследование анонсировали в Минобороны США.

Для того чтобы бороться с такими угрозами, Пентагон уже запросил 14,1 миллиарда долларов на 2020 год, что на 14% больше, чем годом ранее.



