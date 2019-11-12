Курсант тюменского военного училища умер от менингита. Больше 20 его сокурсников попали в больницу

Больше двадцати курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища госпитализированы после того, как их сокурсник скончался от менингита. С заболеваемостью разбирается комиссия Минобороны, в вузе хранят молчание.

Об этом пишет 12 ноября 72.RU, ссылаясь на неназванные источники. На резкое ухудшение здоровья 18-летний Михаил Баранов, не проучившийся в училище и полугода, пожаловался в конце прошлой недели. С высокой температурой и сыпью он отлёживался сначала в казарме, потом попал в больницу.

В областном департаменте здравоохранения подтвердили, что пациент с менингококковым менингитом поступил 8 ноября в крайне тяжёлом состоянии и был сразу помещён в реанимацию. Помочь ему врачи не смогли, молодой человек скончался через несколько часов.

Менингококковый менингит передаётся воздушно-капельным путём. Как сообщают в департаменте, после случившегося врачи провели вакцинацию всех контактных лиц. В пресс-службе добавили, что в целях профилактики также перевели из медицинского отделения в инфекционную больницу 21 курсанта.





«У них диагностировали ОРВИ, ангину и другие заболевания», — заявила пресс-секретарь Александра Малыгина.

При этом собеседники 72.RU рассказывают, что в училище неоднократно жаловались на головную боль, рвоту и сыпь, но должного лечения будто бы не получали. В вузе кратко заверили, что вспышки менингита нет, от других комментариев воздержались. При этом там сейчас якобы работает столичная комиссия. Источники в экстренных службах региона также подтвердили ТАСС, что случившимся занимается комиссия Минобороны.