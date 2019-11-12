Парламент и губернатора начали закидывать исками о незаконности лишения «Сада на Неве» статуса сквера

В городской суд Петербурга 12 ноября поступили сразу два иска о признании незаконным исключения «Сада на Неве» на Смольной набережной из состава зеленых насаждений общего пользования. В ближайшее время активисты Центрального района планируют подать еще одно заявление.

Первый иск направили в суд депутат Заксобрания Борис Вишневский и его муниципальные коллеги по округу «Смольнинское» от «Яблока» Екатерина Кузнецова и Дмитрий Балтруков. Второй подали активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Андрей Бойцев, Ярослав Костров и народный избранник того же МО от этого движения Марина Шпринг.

Кроме того, активисты анонсировали подачу третьего аналогичного иска — от активистов Центрального района Антона Бородавченко, Анатолия и Павла Кузнецовых, Натальи Кузьминой, Ирины Михайловой и Ольги Тимошенко.

Оба исковых заявления поданы в Городской суд, ответчиками выступает Законодательное собрание города, принявшее поправку, и губернатор Александр Беглов, подписавший закон. На сайте Смольного подписанная Бегловым поправка была опубликована 1 ноября, в силу она вступила спустя 10 дней.





Исключение 2,85 га «Сада на Неве» из состава зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) прямо противоречит пункту 4 статьи 15 закона о ЗНОП. Документ содержит запрет на исключение территорий из перечня официальных скверов и сокращение их площади в том случае, если фактический показатель обеспеченности района зеленью ниже установленного норматива. В Центральном районе на каждого жителя приходится 4,4 кв. м скверов, тогда как должно быть не менее 6 кв. м.

Кроме того, в иске «яблочников» уточняется, что шесть территорий, которые в качестве компенсации были включены в ЗНОП, являются не рекреационными зонами, а зелеными насаждениями, выполняющими специальную функцию, как правило, защитную. «Специальная» зелень не предполагает использования для отдыха горожан. «Фонтанка» ранее показывала, как выглядят новые ЗНОПы.

Напомним, лишением в очередной раз статуса сквера территория на Смольной набережной обязана планам перенести туда строительство здания Верховного суда. Об этом стало известно в апреле во время визита в Петербург Владимира Путина, когда было объявлено, что на территории на проспекте Добролюбова вместо судебного квартала будет парк, получивший позднее рабочее название «Тучков буян».