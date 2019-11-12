«Ввести на территории РФ обязательную регистрацию при доступе к сети Интернет». Госдума и Совфед обсудят идею входа в Сеть по паспорту

Федеральное собрание России изучит инициативу президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова, который предлагает ввести обязательную идентификацию всех пользователей Интернета в России. Предложение было направлено в руководящие органы и нижней палаты – Госдумы, и верхней – Совета Федерации, сообщает 12 ноября государственное информационное агентство ТАСС.

«Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети Интернет. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться Интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность», – цитирует информагентство документ и уточняет, что регистрация несовершеннолетних граждан должна осуществляться по документам их родителей или законных представителей.

Кроме того, Рахман Янсуков предлагает пускать в Интернет только по паспорту и пользователей публичных сетей Wi-Fi. Сегодня доступ в такие сети по закону возможен только при идентификации по номеру мобильного телефона, или через портал Госуслуги, но и это правило, по данным Роскомнадзора, соблюдается не всеми владельцами бесплатных сетей Wi-Fi.

«Любой желающий должен будет пройти регистрацию по паспорту и только после этого получить доступ во Всемирную паутину. Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети Интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых — незамедлительно установить виновного. Кроме того, предложенные инициативы помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети Интернет», – пишет депутатам и сенаторам президент ассоциации предпринимателей «по развитию бизнес-патриотизма».





По данным ТАСС, в профильном думском комитете по информполитике уже выразили готовность инициировать дискуссию по этой теме. Однако в комитете под руководством депутата Леонида Левина считают необходимым сначала до дискуссии узнать мнение россиян.

Автор идеи «Интернета по паспорту вообще для всех и всегда» ссылается на иностранный опыт. «Власти Австрии с 2020 года обяжут пользователей Интернета указывать свои реальные имена путем регистрации по номеру мобильного телефона, который в данной стране привязан к личным данным абонента», – заявляет Янсуков. А в качестве толчка, побудившего общественника написать парламентариям, указаны участившиеся «обращения представителей отечественного бизнеса с жалобой на открытые диверсии, спам-атаки и другие недобросовестные методы ведения конкурентной борьбы».

В случае реализации, по мнению главы ассоциации «Аванти», инициатива защитит не только граждан и бизнес, но и государство.

«Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения незаконных действий в сети Интернет, позволит предотвратить провокации, направленные на дестабилизацию политической ситуации в стране. С учетом увеличения количества попыток внутренних и внешних иностранных агентов оказать негативное воздействие на общественные и выборные процессы в России, – пишет специалист по бизнес-патриотизму, – представляется, что в условиях глобального противостояния на геополитической арене неконтролируемые действия в Интернете могут повлечь необратимые последствия как в сфере экономического развития страны, так и в части политической стабильности».

Борьбу с анонимностью в Сети власти РФ ведут постоянно. В конце 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров. В мае 2019 года оно вступило в силу. В октябре 2019 года автор закона о «суверенном Интернете», сенатор Андрей Клишас предложил обязать сервисы классической электронной почты полностью блокировать пользователей, если те в своих переписках напишут «то, о чем нельзя говорить».

«Все процессы, которые сейчас происходят, – это попытка государства через серию новых законопроектов выстроить модель собственного суверенитета. Где-то оно делает это слишком быстро. Где-то излишне медленно. Где-то недостаточно точно. Но общее направление очень простое – государство обретает свой информационный суверенитет. Достраивает свой суверенитет в цифровом пространстве. Это логичное развитие общемирового процесса, который я называю «островизация Интернета», – сказал ранее в интервью «Фонтанке» спецпредставитель президента Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.