«Ввести на территории РФ обязательную регистрацию при доступе к сети Интернет». Госдума и Совфед обсудят идею входа в Сеть по паспорту
Федеральное собрание России изучит инициативу президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова, который предлагает ввести обязательную идентификацию всех пользователей Интернета в России. Предложение было направлено в руководящие органы и нижней палаты – Госдумы, и верхней – Совета Федерации, сообщает 12 ноября государственное информационное агентство ТАСС.
«Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к сети Интернет. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться Интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность», – цитирует информагентство документ и уточняет, что регистрация несовершеннолетних граждан должна осуществляться по документам их родителей или законных представителей.
Кроме того, Рахман Янсуков предлагает пускать в Интернет только по паспорту и пользователей публичных сетей Wi-Fi. Сегодня доступ в такие сети по закону возможен только при идентификации по номеру мобильного телефона, или через портал Госуслуги, но и это правило, по данным Роскомнадзора, соблюдается не всеми владельцами бесплатных сетей Wi-Fi.
«Любой желающий должен будет пройти регистрацию по паспорту и только после этого получить доступ во Всемирную паутину. Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети Интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых — незамедлительно установить виновного. Кроме того, предложенные инициативы помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети Интернет», – пишет депутатам и сенаторам президент ассоциации предпринимателей «по развитию бизнес-патриотизма».
По данным ТАСС, в профильном думском комитете по информполитике уже выразили готовность инициировать дискуссию по этой теме. Однако в комитете под руководством депутата Леонида Левина считают необходимым сначала до дискуссии узнать мнение россиян.
Автор идеи «Интернета по паспорту вообще для всех и всегда» ссылается на иностранный опыт. «Власти Австрии с 2020 года обяжут пользователей Интернета указывать свои реальные имена путем регистрации по номеру мобильного телефона, который в данной стране привязан к личным данным абонента», – заявляет Янсуков. А в качестве толчка, побудившего общественника написать парламентариям, указаны участившиеся «обращения представителей отечественного бизнеса с жалобой на открытые диверсии, спам-атаки и другие недобросовестные методы ведения конкурентной борьбы».
В случае реализации, по мнению главы ассоциации «Аванти», инициатива защитит не только граждан и бизнес, но и государство.
«Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения незаконных действий в сети Интернет, позволит предотвратить провокации, направленные на дестабилизацию политической ситуации в стране. С учетом увеличения количества попыток внутренних и внешних иностранных агентов оказать негативное воздействие на общественные и выборные процессы в России, – пишет специалист по бизнес-патриотизму, – представляется, что в условиях глобального противостояния на геополитической арене неконтролируемые действия в Интернете могут повлечь необратимые последствия как в сфере экономического развития страны, так и в части политической стабильности».
На протяжении более 5 лет Ассоциация «АВАНТИ» @businesspatriot выступает флагманом и локомотивом развития отечественного бизнес-патриотизма, являющего практическим отображением национальной идеи современной России. Главной целью нашей деятельности неизменно является популяризация предпринимательства, особенно среди подрастающего поколения, молодёжи! За счет собственных средств нами было проведено более 100 образовательных мероприятий и открытых встреч с известнейшими бизнесменами, политиками, общественными деятелями, на которых каждый наш гость убеждался- быть предпринимателем престижно, и мы готовы, как и множество других бизнес- объединений, поддержать их начинания! За первые 5 лет АВАНТИ удалось консолидировать и сплотить крупных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, собственников холдингов и владельцев перспективных разработок, руководителей и молодых специалистов. Текущий год стал особенным, так как началась практическая реализация нацпроекта «Популяризация предпринимательства», призванного увеличить количество субъектов предпринимательской деятельности, увеличить качество предоставляемых ими услуг, а также улучшить образ отечественного бизнесмена. Решение определить направление по развитию отечественного предпринимательства в качестве приоритетного национального проекта стало логическим продолжением активной работы общественных организаций и объединений представителей бизнеса. Теперь нас ждет новый вызов – реализация национального проекта. Уверен, что совместными усилиями нам удастся реализовать задачи, поставленные Президентом России, и усилить роль предпринимателей во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. #аванти #россия #кремль #путин #президент
Борьбу с анонимностью в Сети власти РФ ведут постоянно. В конце 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров. В мае 2019 года оно вступило в силу. В октябре 2019 года автор закона о «суверенном Интернете», сенатор Андрей Клишас предложил обязать сервисы классической электронной почты полностью блокировать пользователей, если те в своих переписках напишут «то, о чем нельзя говорить».
«Все процессы, которые сейчас происходят, – это попытка государства через серию новых законопроектов выстроить модель собственного суверенитета. Где-то оно делает это слишком быстро. Где-то излишне медленно. Где-то недостаточно точно. Но общее направление очень простое – государство обретает свой информационный суверенитет. Достраивает свой суверенитет в цифровом пространстве. Это логичное развитие общемирового процесса, который я называю «островизация Интернета», – сказал ранее в интервью «Фонтанке» спецпредставитель президента Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.