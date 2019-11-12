«Зато если забудешь бейджик, то тебя бравая охрана не пустит на работу». Вандалы надругались над трамваями прямо в парке

Внезапный порыв к творчеству у неизвестных не смогли подавить охранники совмещенного трамвайно-троллейбусного парка петербургского «Горэлектротранса» на Гражданском проспекте. В ночь на 12 ноября граффитисты использовали борт трамвая как художественное полотно, исписав вагон плохо читаемыми надписями. Акт художественного надругательства над транспортом «Фонтанке» подтвердили в ГУП «Горэлектротранс».

Как отметили в пресс-службе госпредприятия, на утренний выпуск трамваев это не повлияло, задержек в организации движения не было. Фотографии исписанных вагонов размещены в социальной сети «ВКонтакте».

«Любой человек может проникнуть на территорию трамвайного парка, 10-20 минут стоять разрисовывать вагоны. Там много граффити, и не один человек это [делал] явно. Не только вагоны разрисовывать, и вынести что кто хочет можно. Зато, если забудешь бейджик, то тебя бравая охрана не пустит на работу», – негодуют в комментариях пользователи. Они же предполагают, что автором граффити могли стать сами сотрудники охраны. Мотивация – скука.

Напомним, в начале ноября «Горэлектротранс» сам выступил в роли автора непривычных изображений на борту трамвая: госпредприятие выпустило в город вагон на водородном топливе, обозначив способ получения электричества в нем с помощью знака «H2» и сопутствующей картинки.



