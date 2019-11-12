В России резко подешевела свинина. Но до магазинов снижение цен пока не дошло

Цены на свинину в России упали в опте на 7–8% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает 12 ноября РБК со ссылкой на Национальный союз свиноводов, в среднем по году стоимость не превысит 100 рублей за 1 кг в живом весе с НДС, тогда как год назад она составляла 108 рублей.

У одного из крупнейших производителей — группы «Черкизово» — в октябре 2019 года цены были на 14% меньше, чем годом ранее. У «Русагро» свинина подешевела за третий квартал 2019 года на 23% в живом весе, за девять месяцев — на 14%.

На рознице снижение стоимости пока не слишком отразилось. По данным Росстата, в октябре 2019 года 1 кг свиного мяса на кости стоил в магазинах в среднем 269,4 рубля, что лишь на 1% дешевле, чем годом ранее. Бескостная свинина подешевела также на 1%, до 361 рубля за 1 кг.

В Петербурге цены снизились более заметно. По данным Петростата, на прилавках Северной столицы килограмм свинины на кости в октябре стоил 255 рублей, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.



