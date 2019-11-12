Полицейский, спьяну насмерть сбивший коллегу-велосипедиста, отправится в колонию

Три года колонии-поселения получил сотрудник полиции Ижевска, насмерть сбивший своего коллегу на велосипеде по пути за дополнительной порцией алкоголя. О решении сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города, 12 ноября на информацию обратила внимание «Медиазона».

Во время рассмотрения дела полицейский, у которого в послужном списке участие в боевых действиях и контртеррористической операции, отказался признавать свою вину, несмотря на доказательства и слова свидетелей. Помимо лишения свободы, суд постановил запретить мужчине садиться за руль на 2,5 года.

ДТП со смертельным исходом произошло в мае 2018 года. Сотрудник полиции выпивал вместе с товарищем и решил поехать за добавкой. Автомобиль двигался по Окружной дороге, развил слишком большую скорость и столкнулся с велосипедистом. Погибший оказался коллегой водителя. Оба служили в правоохранительных органах.



