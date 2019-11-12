Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную. Тот может согласиться

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев может возобновить выступления за сборную России, карьеру в которой он завершил в октябре 2018 года. Как пишет 12 ноября «Бизнес Online», главный тренер национальной команды Станислав Черчесов звонил 33-летнему голкиперу и уговаривал его вернуться для участия в чемпионате Европы 2020 года.

Акинфеев ответил отказом, но существует вероятность, что вратарь может передумать.

Напомним, он был основным вратарем сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Вскоре после турнира голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Акинфеев выступал за сборную с 2004 года. За это время он сыграл в футболке национальной команды 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей. В 2008 году в составе сборной Акинфеев завоевал бронзовые медали чемпионата Европы.



