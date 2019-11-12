Маршрутка с пассажирами вылетела с дороги в канаву с водой в Никольском

Маршрутка попала в ДТП в Тосненском районе Ленобласти утром 12 ноября. Пострадала пассажирка.

Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, авария произошла около 9 часов утра в Никольском. Микроавтобус Volkswagen маршрута №682 вылетел с дороги в кювет около завода керамической плитки на Отрадненском шоссе. Машина пролетела несколько метров и оказалась наполовину в воде.

В момент ДТП в маршрутке, помимо водителя, находились трое пассажиров. Травмы получила женщина, ее доставили в тосненскую межрайонную больницу.





По информации издания, машина принадлежит фирме «Салют». В компании комментировать произошедшее журналистам отказались.

Видео: Andrey Karlov/Youtube