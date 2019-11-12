Происшествия
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада» в секторе Газа. В ответ боевики запустили десятки ракет
Израильские военные нанесли удары по предполагаемым домам лидеров «Исламского джихада Палестины» в секторе Газа и Дамаске и отрапортовали о ликвидации командира Бахи Абу аль-Ата.
«Мы только что ликвидировали командующего «Исламским джихадом» в Газе, Бахи Абу аль-Ата. Аль-Ата несет прямую ответственность за сотни террористических актов против израильских гражданских лиц и солдат», – сообщается 12 ноября в Twitter ВС Израиля.
BREAKING: We just targeted Islamic Jihad commander in Gaza, Baha Abu Al Ata.— Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019
Al Ata was directly responsible for hundreds of terror attacks against Israeli civilians and soldiers.
His next attack was imminent.#JihadEnough pic.twitter.com/h6VXzdwcmz
В доказательство своих слов израильские военные продемонстрировали снимок разрушенного дома, где мог проживать командир. По данным Fox News, сторонники «Исламского джихада» вышли на улицу с телом своего лидера, скандируя при этом «Смерть Израилю!».
The body of Islamic Jihad commander Abu al-Ata is carried through the streets of Gaza City as Palestinians chant «death to Israel!» pic.twitter.com/5dA4luyHx0— Trey Yingst (@TreyYingst) November 12, 2019
В Дамаске израильтяне также хотели уничтожить Акрама аль-Аджури. Как стало известно Reuters, в результате удара погибли два человека, включая сына аль-Аджури.
Через некоторое время боевики ответили запуском ракет по территории Израиля. «Исламский джихад» в Газе без разбора обстреливает мирных жителей по всему Израилю. Мы будем защищать их», – сообщило оборонное ведомство страны.
Islamic Jihad in #Gaza are firing rockets indiscriminately at civilians across #Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019
We will defend them. pic.twitter.com/FpO4HYGYdK
По данным военных, 20 из 50 ракет «Исламского джихада» были перехвачены системами ПВО.
WATCH: Israel's Iron Dome in action as it intercepts rockets above central Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019
Approx. 20 out of the 50 rockets fired by Islamic Jihad from #Gaza at Israeli civilians have been intercepted. pic.twitter.com/qy8uBMc4dL
Large rocket fired from the southern part of Gaza City just now pic.twitter.com/koC1BFStTs— Trey Yingst (@TreyYingst) November 12, 2019
Напомним, что «Исламский джихад Палестины» – организация, которая ставит своей целью уничтожение Израиля. От ХАМАС «Исламский джихад» отличает отсутствие социально-экономической платформы. Организация признана террористической в США, ЕС и Израиле.