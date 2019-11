Израиль уничтожил командира «Исламского джихада» в секторе Газа. В ответ боевики запустили десятки ракет

Израильские военные нанесли удары по предполагаемым домам лидеров «Исламского джихада Палестины» в секторе Газа и Дамаске и отрапортовали о ликвидации командира Бахи Абу аль-Ата.

«Мы только что ликвидировали командующего «Исламским джихадом» в Газе, Бахи Абу аль-Ата. Аль-Ата несет прямую ответственность за сотни террористических актов против израильских гражданских лиц и солдат», – сообщается 12 ноября в Twitter ВС Израиля.

BREAKING: We just targeted Islamic Jihad commander in Gaza, Baha Abu Al Ata.



Al Ata was directly responsible for hundreds of terror attacks against Israeli civilians and soldiers.



His next attack was imminent.#JihadEnough pic.twitter.com/h6VXzdwcmz — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019

В доказательство своих слов израильские военные продемонстрировали снимок разрушенного дома, где мог проживать командир. По данным Fox News, сторонники «Исламского джихада» вышли на улицу с телом своего лидера, скандируя при этом «Смерть Израилю!».





The body of Islamic Jihad commander Abu al-Ata is carried through the streets of Gaza City as Palestinians chant «death to Israel!» pic.twitter.com/5dA4luyHx0 — Trey Yingst (@TreyYingst) November 12, 2019

В Дамаске израильтяне также хотели уничтожить Акрама аль-Аджури. Как стало известно Reuters, в результате удара погибли два человека, включая сына аль-Аджури.

Через некоторое время боевики ответили запуском ракет по территории Израиля. «Исламский джихад» в Газе без разбора обстреливает мирных жителей по всему Израилю. Мы будем защищать их», – сообщило оборонное ведомство страны.

Islamic Jihad in #Gaza are firing rockets indiscriminately at civilians across #Israel.



We will defend them. pic.twitter.com/FpO4HYGYdK — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019

По данным военных, 20 из 50 ракет «Исламского джихада» были перехвачены системами ПВО.

WATCH: Israel's Iron Dome in action as it intercepts rockets above central Israel.



Approx. 20 out of the 50 rockets fired by Islamic Jihad from #Gaza at Israeli civilians have been intercepted. pic.twitter.com/qy8uBMc4dL — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019

Large rocket fired from the southern part of Gaza City just now pic.twitter.com/koC1BFStTs — Trey Yingst (@TreyYingst) November 12, 2019

Напомним, что «Исламский джихад Палестины» – организация, которая ставит своей целью уничтожение Израиля. От ХАМАС «Исламский джихад» отличает отсутствие социально-экономической платформы. Организация признана террористической в США, ЕС и Израиле.