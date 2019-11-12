Вокзал в Пушкине остался без света, в электрички садятся безбилетники

Проблемы с электроснабжением сказались на работе железнодорожного вокзала в Пушкине. Турникеты не работают, билет не купить.

Об отсутствии электричества на станции Царское Село утром 12 ноября сообщают в соцсетях очевидцы. По их словам, света нет с 8 утра, через турникеты пассажиров пускают без проверки билетов.

В ОЖД подтвердили проблему и заверили, что закончат ремонт в ближайший час. На движении электричек авария на сетях не сказалась.



