На Гранитной каршерингу не дали попасть в ДТП. Заранее

Каршеринговые машины в Петербурге страдают не только в ДТП, но и от любителей поживиться чем-нибудь с чужих автомобилей. В Красногвардейском районе неизвестные разули арендный «Рено».

Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Алексей утром 12 ноября обнаружил на Гранитной улице автомобиль Renault каршеринговой фирмы CarSmile, с которого кто-то снял колеса. Традиционных кирпичей злоумышленник, видимо, не нашел и поставил машину на фрагменты бетонной решетки для парковок.

Интернет-пользователи не преминули пошутить, что неизвестный вор обезопасил городские дороги. Аварии с каршеринговыми автомобилями уже давно стали частым явлением в Петербурге, только за сегодняшнее утро очевидцы сообщали сразу о нескольких.





Так, минувшей ночью петербургские автомобилисты наблюдали, как машина с цветографией «Яндекс.Драйв» пыталась уйти от ДПС. В итоге при повороте на Светлановский проспект из нее на ходу выскочили четверо, а сам автомобиль подбил припаркованную «Шкоду».

А на перекрёстке Тихорецкого и Светлановского проспектов в сторону проспекта Тореза этой же ночью Hyundai Solaris каршеринга RENTMEE врезался сзади в Volkswagen Polo, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

«В три с копейками, удар был знатный», – пишет очевидец Игорь. «Скорая уезжала не спеша...» – добавляет участник группы Илья.

Еще одна авария произошла уже утром на Долгоозерной улице. Каршеринговый «Рено» въехал в металлическое ограждение проезжей части, пишет в группе очевидица Рина.