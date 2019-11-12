Отстранения ректората СПбГУ и проверки полиции Петроградского района после убийства Ещенко требуют больше 50 тысяч человек

Петиция на сайте Change.org за два дня собрала почти 60 тысяч подписей под требованием отстранить от должностей руководство СПбГУ и проверить 43 отдел полиции после убийства аспирантки преподавателем вуза Олегом Соколовым.

К 11 часам утра 12 ноября под петицией подписались 56,5 тысячи человек. Она была создана ночью 10 ноября, за первые несколько часов было всего пара сотен подписей.

Автор и подписавшиеся требуют отставки ректора Николая Кропачева, директора института истории СПбГУ Абдуллы Даудова, заместителя ректора по безопасности Елены Шарыгиной и первого проректора вуза Елены Черновой.

Накануне из высшего учебного заведения был уволен сам обвиняемый в убийстве Олег Соколов. В СПбГУ добавили, что никаких жалоб о рукоприкладстве на него никогда не поступало, а опросы студентов всего говорили о его высоком преподавательском рейтинге.





Подписавшиеся под петицией также требуют выяснить, почему не было рассмотрено заявление об избиении Соколовым студентки в 2008 году – его текст был анонимно опубликован в газете «Московский комсомолец» в разгар спора доцента с обвинившим его в плагиате Евгением Понасенковым. Потерпевшая утверждала, что Соколов привязал ее к стулу и чуть не приплавил утюгом в съемной московской квартире, заявление и справка из травмпункта были отданы в 43 отдел полиции Петроградского района.

В СПбГУ отметили, что публикация была от анонимного автора. 12 ноября «проверить другие факты, озвученные СМИ, о противоправном поведении преподавателя» поручил подчиненным глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.