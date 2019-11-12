Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +5
$ 63.85р
70.42р
15:00 12.11.2019
Расширенный поиск

Общество
12.11.2019 11:27
Печать

Отстранения ректората СПбГУ и проверки полиции Петроградского района после убийства Ещенко требуют больше 50 тысяч человек

Петиция на сайте Change.org за два дня собрала почти 60 тысяч подписей под требованием отстранить от должностей руководство СПбГУ и проверить 43 отдел полиции после убийства аспирантки преподавателем вуза Олегом Соколовым. 

К 11 часам утра 12 ноября под петицией подписались 56,5 тысячи человек. Она была создана ночью 10 ноября, за первые несколько часов было всего пара сотен подписей. 

Автор и подписавшиеся требуют отставки ректора Николая Кропачева, директора института истории СПбГУ Абдуллы Даудова, заместителя ректора по безопасности Елены Шарыгиной и первого проректора вуза Елены Черновой. 

Накануне из высшего учебного заведения был уволен сам обвиняемый в убийстве Олег Соколов. В СПбГУ добавили, что никаких жалоб о рукоприкладстве на него никогда не поступало, а опросы студентов всего говорили о его высоком преподавательском рейтинге. 


Подписавшиеся под петицией также требуют выяснить, почему не было рассмотрено заявление об избиении Соколовым студентки в 2008 году – его текст был анонимно опубликован в газете «Московский комсомолец» в разгар спора доцента с обвинившим его в плагиате Евгением Понасенковым. Потерпевшая утверждала, что Соколов привязал ее к стулу и чуть не приплавил утюгом в съемной московской квартире, заявление и справка из травмпункта были отданы в 43 отдел полиции Петроградского района. 

В СПбГУ отметили, что публикация была от анонимного автора. 12 ноября «проверить другие факты, озвученные СМИ, о противоправном поведении преподавателя» поручил подчиненным глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Справка:

В убийстве и расчленении 24-летней уроженки Краснодарского края признался ее сожитель, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. В его квартире на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Часть выброшенных останков смогли найти только в понедельник, 11 ноября. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.

Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.

После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Группа «Эталон»
      12.11.2019 14:49

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

      АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      LEGENDA Intelligent Development
      12.11.2019 13:20

      «Институтский, 16» и «Московский, 65» - победители международной премии Best For Life Design Award

      8 ноября в Италии прошла церемония награждения победителей международной премии в области архитектуры, строительства и дизайна Best For Life Design Award, победу в которой одержали сразу два проекта от LEGENDA: «Институтский, 16» (LEGENDA Premium) и «Московский, 65» (LEGENDA Business).
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      12.11.2019 10:13

      Открыты продажи жилья в 34 корпусе нового 21 квартала ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 34 в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). Минимальная стоимость жилья — от 2,3 млн рублей. Строительство ведется в рамках крупнейшего в Санкт-Петербурге договора о проектном финансировании.
      ГК «КВС»
      12.11.2019 09:00

      6 домов в микрогороде «Новое Сертолово» введены в эксплуатацию досрочно

      Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 2 этапа III очереди жилого микрорайона «Новое Сертолово». Объекты введены на полтора месяца раньше заявленного срока.
      РСТИ (Росстройинвест)
      11.11.2019 16:42

      В фундамент жилого комплекса ELEVEN от РСТИ заложен первый камень

      Петербургский строительный холдинг РСТИ в субботу, 9 ноября, провел церемонию закладки первого камня жилого комплекса ELEVEN (ЖК «11»). Объект расположен на Звенигородском шоссе, 11 в Москве.
      ПСК
      11.11.2019 15:34

      ГК «ПСК»: что важно для успеха при получении ипотеки

      По данным Центробанка* в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге было выдано 4756 жилищных рублевых кредитов. Желающих получить ипотеку гораздо больше, но список причин для отказа у банков весьма велик. В «ГК «ПСК» рассказали, как избежать отказов.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      11.11.2019 14:51

      Ипотека от 9,9% годовых на домовладения в коттеджных поселках компании «Строительный трест»

      Банк «Ак Барс» в рамках программы «Дом и земельный участок» предлагает ставку от 9,9% годовых для покупателей домовладений в коттеджных поселках компании «Строительный трест».
      «Аквилон Инвест»
      11.11.2019 12:46

      «Аквилон Инвест» открывает продажи в новом жилом комплексе на Октябрьской набережной

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» объявляет о старте продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса «Аквилон SKY», который будет построен на Октябрьской набережной, в Невском районе Санкт-Петербурга.
      Setl City
      11.11.2019 12:34

      Setl Group сдал новый детский сад с бассейном в Красносельском районе

      Setl Group сдал третий детский сад с современным оздоровительным бассейном в жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга. В садик будут ходить 220 малышей. Его планируют открыть уже в январе 2020 года.
      ПАО МКБ
      11.11.2019 11:41

      МКБ открыл восьмой офис в Санкт-Петербурге

      11 ноября 2019 года в городе Санкт-Петербург открылся новый дополнительный офис "Центральный" Московского кредитного банка (МКБ). Отделение расположено по адресу: ул. Звенигородская д. 20, литера А.
      ГК «КВС»
      11.11.2019 10:48

      Банк-партнер снизил ставки по ипотеке для клиентов ГК «КВС»

      Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для клиентов Группы компаний «КВС». Согласно условиям совместной программы субсидирования, ставки для покупателей квартир в микрорайонах «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово» начинаются от 5,99% годовых.
      ПАО Сбербанк
      09.11.2019 09:00

      11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день»

      Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день». Всем жителям России будут доступны продукты банка и компаний его экосистемы по интересным условиям - с большими скидками.