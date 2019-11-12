Помогите спасти Карину

У четырёхлетней Карины из-за тяжёлого порока сердца развился пластический бронхит – девочку мучают приступы удушья, она вынуждена постоянно ходить с кислородной маской. В результате низкой сатурации (насыщения крови кислородом) страдают все органы и системы организма. Помочь Карине могут зарубежные медики. Но лечение слишком дорогое.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на высокотехнологичное лечение.

Карина Селина, 4 года.

Врождённые порок сердца, пластический бронхит, стеноз левого бронха, анемия.

Поможет лимфатическая эмболизация грудного протока и легочных лимфатических протоков.

Стоимость 5 411 750 руб. Не хватает 2 104 474 руб.

Сложный порок сердца у Карины врачи обнаружили на 32 неделе беременности. Роды проходили в томском НИИ кардиологии. Здесь же всего через месяц Карине провели первую операцию по коррекции порока. Она продлилась 6 часов. Восстановление было тяжелым, у Карины началась послеоперационная пневмония, которая осложнялась стенозом (сужением) левого бронха. Вторую операцию девочке сделали в 5 месяцев. Операция прошла по плану, но уже на следующий день пришлось экстренно проводить вторую. Карина не могла дышать – лёгочная артерия легла на стеноз бронха, из-за этого просвет практически закрылся.

Четвёртая операция должна была завершить коррекцию порока. Но она так и не состоялась. Врачи планировали провести её, когда Карине будет больше 3-х лет. Дата уже была назначена, но незадолго до неё девочку стали мучить приступы страшного кашля, который сопровождался отхождением слепков бронхов. Так к пороку сердца добавился ещё один диагноз – пластический бронхит. При этом заболевании происходит утечка лимфы из легочных лимфатических сосудов, функция легких значительно ухудшается. Из-за этого от завершающей операции пришлось отказаться. Врачи смогли провести только стентирование левой лёгочной артерии.

Вылечить пластический бронхит очень тяжело. А случай Карины особенный, ведь её диагноз осложнен пороком сердца. В мире существует не так много клиник, которые могут работать с такими пациентами. Родители Карины обратились во все. Откликнулись и согласились взяться за её случай только специалисты из больницы «Немур» (США).

Американские врачи разработали уникальный метод лечения, который состоит из двух этапов. На первом с помощью контрастного вещества определяются места утечки лимфы. А на втором, используя эндоваскулярные катушки и специальный клей, хирурги их закрывают. Это очень эффективный и малоинвазивный метод лечения. Он замечательно подойдет ослабленному сложным пороком и длительным лечением ребёнку.

Но стоимость такой процедуры неподъемна для обычной российской семьи – 5 091 000 рублей. Кроме того, чтобы выдержать перелёт, Карине необходим портативный кислородный концентратор, стоимость которого 320 750 рублей. В общей сложности родители должны заплатить 5 411 750 руб. Своими силами им никогда не справиться.

Кашель только усиливается, а коррекция порока до сих пор не завершена. Карина с каждым днём становится слабее.

О том, как помочь Карине, можно узнать на её странице на сайте БФ «Алёша».