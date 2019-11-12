Доброе дело
Помогите спасти Карину
У четырёхлетней Карины из-за тяжёлого порока сердца развился пластический бронхит – девочку мучают приступы удушья, она вынуждена постоянно ходить с кислородной маской. В результате низкой сатурации (насыщения крови кислородом) страдают все органы и системы организма. Помочь Карине могут зарубежные медики. Но лечение слишком дорогое.
Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на высокотехнологичное лечение.
Карина Селина, 4 года.
Врождённые порок сердца, пластический бронхит, стеноз левого бронха, анемия.
Поможет лимфатическая эмболизация грудного протока и легочных лимфатических протоков.
Стоимость 5 411 750 руб. Не хватает 2 104 474 руб.
Сложный порок сердца у Карины врачи обнаружили на 32 неделе беременности. Роды проходили в томском НИИ кардиологии. Здесь же всего через месяц Карине провели первую операцию по коррекции порока. Она продлилась 6 часов. Восстановление было тяжелым, у Карины началась послеоперационная пневмония, которая осложнялась стенозом (сужением) левого бронха. Вторую операцию девочке сделали в 5 месяцев. Операция прошла по плану, но уже на следующий день пришлось экстренно проводить вторую. Карина не могла дышать – лёгочная артерия легла на стеноз бронха, из-за этого просвет практически закрылся.
Четвёртая операция должна была завершить коррекцию порока. Но она так и не состоялась. Врачи планировали провести её, когда Карине будет больше 3-х лет. Дата уже была назначена, но незадолго до неё девочку стали мучить приступы страшного кашля, который сопровождался отхождением слепков бронхов. Так к пороку сердца добавился ещё один диагноз – пластический бронхит. При этом заболевании происходит утечка лимфы из легочных лимфатических сосудов, функция легких значительно ухудшается. Из-за этого от завершающей операции пришлось отказаться. Врачи смогли провести только стентирование левой лёгочной артерии.
Вылечить пластический бронхит очень тяжело. А случай Карины особенный, ведь её диагноз осложнен пороком сердца. В мире существует не так много клиник, которые могут работать с такими пациентами. Родители Карины обратились во все. Откликнулись и согласились взяться за её случай только специалисты из больницы «Немур» (США).
Американские врачи разработали уникальный метод лечения, который состоит из двух этапов. На первом с помощью контрастного вещества определяются места утечки лимфы. А на втором, используя эндоваскулярные катушки и специальный клей, хирурги их закрывают. Это очень эффективный и малоинвазивный метод лечения. Он замечательно подойдет ослабленному сложным пороком и длительным лечением ребёнку.
Но стоимость такой процедуры неподъемна для обычной российской семьи – 5 091 000 рублей. Кроме того, чтобы выдержать перелёт, Карине необходим портативный кислородный концентратор, стоимость которого 320 750 рублей. В общей сложности родители должны заплатить 5 411 750 руб. Своими силами им никогда не справиться.
Кашель только усиливается, а коррекция порока до сих пор не завершена. Карина с каждым днём становится слабее.
О том, как помочь Карине, можно узнать на её странице на сайте БФ «Алёша».