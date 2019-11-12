Бастрыкин потребовал проверить информацию о том, что доцент Соколов до убийства истязал другую ученицу. В Петербург едут криминалисты из Москвы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Петербург специалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК для помощи при расследовании дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Об этом 11 ноября сообщили в ведомстве.

«Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение», – говорится в сообщении СК.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что еще в ноябре 2008 года студентка Соколова заявляла, что он избил ее у себя дома. Однако хода этому делу якобы не дали.

Накануне вечером Следственный комитет официально предъявил бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»).



