Происшествия
Бастрыкин потребовал проверить информацию о том, что доцент Соколов до убийства истязал другую ученицу. В Петербург едут криминалисты из Москвы
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Петербург специалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК для помощи при расследовании дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Об этом 11 ноября сообщили в ведомстве.
«Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение», – говорится в сообщении СК.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что еще в ноябре 2008 года студентка Соколова заявляла, что он избил ее у себя дома. Однако хода этому делу якобы не дали.
Накануне вечером Следственный комитет официально предъявил бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»).
Справка:
В убийстве и расчленении 24-летней уроженки Краснодарского края признался ее сожитель, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. В его квартире на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. СПбГУ официально расстался с сотрудником 11 ноября.