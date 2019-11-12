«Призывали к тотальной исламизации». Участников крымской ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир» приговорили к длительным срокам заключения

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил шестерых жителей Крыма на сроки от 7 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима за членство в запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

«Подсудимые признаны виновными», – цитирует 12 ноября заявление судьи агентство ТАСС.

Участников «Хизб ут-Тахрир» обвинили по части 1 и части 2 статьи 205.5 («Организация и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»), части 2 статьи 35 («Совершение преступления группой лиц»), части 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), статьи 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК РФ.

Самые большие сроки получили организаторы крымской ячейки Муслим Алиев и Инвер Бекиров. Их осудили на 19 и 18 лет колонии строгого режима. Мужчины, по версии следствия, «призывали к тотальной исламизации», а также вербовали новых сторонников и подстрекали к осуществлению экстремистской деятельности. Сторонники получили различные сроки, от 7 до 12 лет колонии строгого режима. Свою вину они не признали.





Напомним, что это не первый приговор за участие в запрещенной террористической организации в Крыму. Так, еще в 2017 году четырех крымчан осудили за членство в «Хизб ут-Тахрир» и отправили отбывать наказание в колонии общего режима. В тот же год Федеральная служба безопасности раскрыла на полуострове деятельность еще одной ячейки, в которой состояли 6 человек. Всего за участие в этой организации в России арестованы 239 человек, 171 из них был осужден, гласят данные правозащитного центра «Мемориал», который признал политическими заключенными 98 членов «Хизб ут-Тахрир». Сам международный «Мемориал» был признан «иностранным агентом», попытки оспорить это решение не увенчались успехом.

Исламская организация была сформирована в 1953 году, Германия запретила ее деятельность из-за того, что «Хизб ут-Тахрир» не признает Израиль, а США относят ее к группам, действующим ненасильственными методами, но распространяющим экстремистские настроения среди мусульман. Организация запрещена в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и всех арабских странах за исключением Ливана, Йемена и Объединенных Арабских Эмиратов.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической, а ее деятельность была запрещена в РФ.