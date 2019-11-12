Открыты продажи жилья в 34 корпусе нового 21 квартала ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 34 в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). Минимальная стоимость жилья — от 2,3 млн рублей. Строительство ведется в рамках крупнейшего в Санкт-Петербурге договора о проектном финансировании.

Новый 25-этажный корпус № 34 на 360 квартир возводится в 21 квартале ЖК «Северная долина». Во дворе запроектированы детский сад и школа. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.

Квартирография корпуса ориентирована на семейных покупателей: доля двух- и трехкомнатных квартир составляет 67% от общего объема предложения. В наличии жилье классического, а также европейского формата с просторными кухнями-гостиными. В частности, представлены однокомнатные квартиры с кухнями площадью 20 кв.м. Среди планировочных решений: кухни-ниши и мастер-спальни с гардеробной и отдельным санузлом.

Квартиры передаются с полной отделкой стандарта «Оптима». Стен комнат, холла и кухни будут оклеены светло-бежевыми обоями на флизелиновой основе. На полу — ламинат с тиснением под дерево. В квартире устанавливаются радиаторы с терморегуляторами, межкомнатные двери с покрытием экошпон, металлическая входная дверь. В ванных комнатах полы и стены будут полностью облицованы керамической плиткой светлых оттенков.

Студию, при условии 100%-ной оплаты, можно приобрести по цене от 2,28 млн, однокомнатное жилье — от 3,39 млн рублей. Стоимость двухкомнатной квартиры начинается от 3,70 млн, трехкомнатной — от 4,26 млн рублей. Минимальная стоимость квадратного метра составляет от 79,65 тыс. рублей. Расчеты осуществляются с использованием счетов эскроу.

Строительство ведется в рамках 16 очереди ЖК «Северная долина», которая реализуется с привлечением банковского проектного финансирования. Ранее компания «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанк подписали крупнейший для Санкт-Петербурга договор проектного финансирования жилищного строительства. Сумма контракта составила 30 млрд рублей. Кредитные средства выделяются на строительство жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». В рамках развития ЖК «Северная долина» проектным финансированием обеспечены 29 жилых домов комфорт-класса общей площадью 440 тыс. кв. м, а также объекты транспортной инфраструктуры.

В 21 квартале «Северной долины» между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина расположатся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, система «умный дом», закрытые от автотранспорта дворы. Каждый корпус обладает определенным набором опций комфорт-класса, что позволяет выбрать подходящую квартиру по оптимальной стоимости.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку, рассрочка от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

21 квартал «Северной долины» аккредитован ведущими российскими банками.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents