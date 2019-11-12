СК создал единый портал по поиску пропавших детей. Это поможет работать оперативнее

Правоохранительные ведомства России разработали и подписали акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавших детей, а на официальном сайте Следственного комитета запустили раздел «Внимание, пропал ребёнок!». Взаимодействовать между собой и уделять особое внимание временному фактору будут МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия.

Как сообщает РИА Новости 12 ноября, тематическая интернет-страница нужна для оперативного поиска несовершеннолетних, «информирования всех заинтересованных структур», прессы и граждан. Руководство Следственного комитета поставило задачу «незамедлительно» реагировать на сообщения о пропавших детях», сотрудничать с поисковиками и отрядами добровольцев. Отдельные каналы связи специально для тревожных сообщений создали в каждом следственном управлении СК. На региональных сайтах ведомств запустили тематические разделы.

На портале «Внимание, пропал ребёнок!» публикуются имена, фотографии и даты рождения исчезнувших детей, а также ссылка-указание на регион, перейдя по которой пользователь видит полную ориентировку.

Ранее в Госдуме в первом чтении приняли поправки в законодательство, благодаря которым поисковые отряды могут получать данные о мобильной геолокации пропавших без судебного решения.



