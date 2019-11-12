Житель Купчино попал под суд, заперев в квартире любимую. Крики во время избиений были слышны на улице

Петербуржец запер в квартире, отобрал телефон, а после избил свою сожительницу. Уголовное дело готово для передачи судье.

Как сообщает 12 ноября прокуратура Петербурга, утверждено обвинение по делу о незаконном лишении свободы с применением опасного насилия и оружия.

По версии следствия, свою женщину петербуржец запер в квартире во Фрунзенском районе в сентябре 2019 года. Пьяный мужчина отобрал у сожительницы телефон, после чего два часа ее бил и не выпускал из комнаты. Спасли потерпевшую прохожие, которые с улицы услышали женские крики и вызвали полицию.

Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.





Напомним, в Петербурге взят под стражу доцент СПбГУ Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко, которую ученый называл невестой. После расправы тело жертвы было расчленено.