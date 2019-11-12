Российская молодежь рисует в воображении апокалиптические сценарии, социологи удивлены

Рост преступности и международные конфликты меньше беспокоят россиян, чем социальная несправедливость, падение доходов и возможность «отлучения» от бесплатной медпомощи.

Об этом 12 ноября сообщает ВЦИОМ. Больше всего, пишут социологи, сограждан пугает рост, пусть даже возможный, социальной несправедливости. Об этом заявили 68% всех опрошенных (респонденты в возрасте от 35 лет и до пенсионного рубежа).

Вызывает тревогу у россиян и риск снижения дохода — 63%. Этот страх также присущ широкой группе лиц, от 45 до 79 лет.

Показывает рост с начала года страх утратить доступ к бесплатной медпомощи — 58%, рост на 3% к январю. Столько же опасаются возможного роста цен на продукты.





Чуть меньше жителей РФ пугают беспорядки внутри страны при акциях протеста (39%, пик тревоги пришелся на август — 47%).

В хвосте списка – обострение международных конфликтов (20%), потеря работы (35%), рост преступности (36%).

Социологи назвали динамику тревожных настроений скорее положительной — весной и летом граждане волновались больше. Но что удивило специалистов ВЦИОМ, так это страхи молодежи в возрасте до 25 лет. «Нас весьма насторожило то, что они рисуют в своем воображении сценарии «апокалиптического» характера — беспорядки, вероятность войны и разгул преступности. Чем это объяснить? Вопрос требует серьезного изучения и обсуждения», — отметил директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов.

Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1,8 тыс. россиян старше 18 лет. У респондентов спрашивали, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в их жизни.