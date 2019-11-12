Назарбаев предложил провести встречу президентов России и Украины в Казахстане. Зеленский уже согласился

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Об этом 12 ноября сообщает Reuters.

Назарбаев выразил готовность провести встречу на территории Казахстана, если главы государств захотят встретиться на нейтральной территории. Сообщается, что Зеленский уже дал согласие, а Путин пока не отреагировал на предложение.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что встреча с российским коллегой рассматривается только в «нормандском формате», отметив, что двухсторонний формат пока невозможен.



