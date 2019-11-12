КС разрешил конфисковать имущество у друзей и знакомых коррупционеров

Друзья, родственники и знакомые российских чиновников могут лишиться имущества, если не докажут, что оно было получено легальным путем. Законность нормы о конфискации признал Конституционный суд России.

Данная норма закреплена в законе «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Конституционный суд решил, что у чиновников, членов их семей, родственников и знакомых суды вправе изымать имущество, если оно куплено на доходы, законность происхождения которых они подтвердить не в состоянии, пишет 12 ноября газета «Ведомости».

На положения законодательства пожаловался осужденный за коррупцию экс-полковник МВД Дмитрия Захарченко, а также его бывшая сожительница. Заявители полагают, что у друзей, матери и отца Захарченко незаконно изъяли имущества на 9 млрд рублей, поскольку Генпрокуратура не предоставила прямых свидетельств того, что оно было куплено на незаконные доходы бывшего силовика.

КС не нашёл оснований для принятия жалобы к рассмотрению. В отказном определении сказано, что в случае Захарченко речь идёт об особых правовых мерах, которые применяются к нарушителям, выполняющим публичные функции, и направлены на эффективное противодействие коррупции. Кроме того, заявитель может обезопасить своё имущество через суд, доказав законность средств, на которые оно приобреталось. Проверка решений, которые суды выносили по делу Захарченко к компетенции КС не относится, сами нормы Конституции не противоречат.

В октябре Дмитрию Захарченко смягчили приговор и назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Он также лишен государственных наград и звания полковника полиции.



