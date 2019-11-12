Петербуржец не довёз до мамы три миллиона. На выходе из такси он встретился с кулаком

На жителя Петербурга напал грабитель возле парадной его дома. В похищенной сумке лежали документы и три миллиона рублей.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), с деньгами матери 22-летнему молодому человеку пришлось расстаться около девяти часов вечера. При выходе из такси возле 41-го дома по проспекту Маршала Жукова его несколько раз ударил по лицу мужчина кавказской наружности. Он отобрал сумку, в которой лежали паспорт и другие документы молодого человека, а также три миллиона рублей. Деньги юноша забрал в торговом комплексе «Гулливер» возле метро «Старая деревня» полутора часами ранее от знакомого матери.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело статье 161 УК РФ (грабеж). Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.



