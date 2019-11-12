Спасибо, папа: «Фонтанка» нашла Анюту Цветкову из Ленинграда, отец которой 30 лет назад оставил ей записку в горах Якутии

Поздравление с днем рождения, которое 30 лет ждало своего часа на горе Муус Хайа в Якутии, дошло до адресата. Девочка Анюта из Ленинграда, а сейчас уже Анна Цветкова из Петербурга, сама связалась с редакцией «Фонтанки».

Как она рассказала, письмо – это поздравление от её папы на восьмилетие. Отец серьезно занимался туризмом и часто ходил в горы, прокладывал маршруты. Все детство Аня с братом проводила с ним в походах. Вот и в 1990 году Юрий был в экспедиции в Якутии и не смог присутствовать на её дне рождения, поэтому и написал такое послание.



«Раньше я думала, такое бывает только в кино, но нет – чудеса случаются и в реальной жизни! И хоть тебя уже и нет 10 лет с нами — спасибо, папа», – сказала Анна.





По её словам, она так и живет в Петербурге. О письме ей рассказал молодой человек – сын знакомого её отца, который был в то время в Якутии.

Туристка Мила Еремеева, которая выложила фото записки в соцсети, рассказала, что нашла её на вершине горы Муус Хайа — самой высокой вершине горного хребта Сунтар-Хаята. Это вторая по высоте гора в Якутии, которая расположена в 485 км к югу от полярного круга. В 135 км на северо-восток от горы находится сельское поселение Оймякон — полюс холода. В переводе с якутского языка Мус-Хая означает «ледяная гора».

По словам Еремеевой, обычно группа, поднявшаяся на гору, оставляет на вершине общую записку. Затем ее снимают следующие альпинисты, оставляют свою, и так далее. Однако на этой была приписка: записку не снимать. И эту просьбу выполняли почти 30 лет.