Петербургские школьники провели обед на улице. Лжеминёры прикинулись РЖД

Лжевзрыватели вернулись в Петербург. Сообщение о заминировании 388-й школы в Кировском районе днём 11 ноября поступило на электронный адрес учебного заведения, было продублировано в виде SMS на мобильник замдиректора и выгнало на улицу 294 человека.

Как сообщает 12 ноября ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), номер, с которого прилетела угроза о тротиле и дистанционном детонаторе, предварительно, зарегистрирован на ОАО «РЖД».

После обращения в службу «112» на место выехали кинологи, но угрозу не обнаружили. После двух часов дня дети вернулись к занятиям. В полиции раздумывают над возбуждением уголовного дела.

Примером многочисленных лжеминёров уже вдохновляются сами школьники: днём 9 ноября прервать занятия попытались младшеклассники. После вежливого сообщения «Здравствуйте, у нас тут теракт» хулиганов нашли и передали родителям.



