На Юго-Западе дворы превратились в котлованы. Одна труба прохудилась дважды

Без горячей воды осталась часть жителей Красносельского района Петербурга после двух прорывов теплосети. Во дворах жилых домов – парящие котлованы.

О прорывах в соцсетях утром 12 ноября сообщают очевидцы. Работающую технику и пар из-под земли заметили жители 33-го дома по проспекту Маршала Жукова, такую же картину могли наблюдать из окон 28-го дома по улице Маршала Казакова.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», дыры образовались на одной трубе практически одновременно. Первой лопнула сеть на Казакова, чуть позже часа дня 11 ноября. В 13:45 лопнуло рядом.





По словам читателей «Фонтанки», огорожен участок и возле 43-го дома по Маршала Жукова, там тоже разрыт котлован.

На отоплении авария не сказалась, однако два десятка зданий остались без горячей воды. Работы планируется завершить к обеду 12 ноября.