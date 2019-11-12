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Общество
12.11.2019 08:50
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Российские производители хотят увеличить крепость пивных напитков

Российские производители предложили исключить ограничения по крепости пивных напитков из технческого регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 12 ноября пишут «Известия», ссылаясь на материалы рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

В настоящее время регламент ограичивает крепость пивных напитков семью градусами. При этом самого пива в них должно быть не менее 40 процентов. Производители отмечают, что из-за этого многие крепкие сорта крафтового пива, которые представлены на международном рынке, не попадают на отечественные прилавки.

Экспертный совет считает, что это является торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО.

Союз производителей алкогольной продукции, принимавший участие в составлении документа, подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе в Минфине.


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