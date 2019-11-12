Им нужна не я, а мои миллионы. Брачный аферист оставил невесту без квартиры, обещая построить дом

Сотрудники полиции вступились за честь незамужних жительниц Ростова-на-Дону. Женщины клюнули на удочку брачного афериста и в ожидании скорой свадьбы остались без сбережений и жилья.

Подозреваемого в мошенничестве задержали оперативники ГУ МВД России по Ростовской области. По предварительной информации, мужчина знакомился в социальных сетях. Перед последней жертвой он предстал в образе руководителя строительной компании и растопил ее сердце историей о том, как один воспитывает ребенка. Спустя некоторое время мужчина предложил ростовчанке руку и сердце.

«Получив согласие, фигурант убедил потерпевшую продать квартиру, а на вырученные деньги построить их общий дом. В подтверждение серьезности своих намерений он привозил женщину на строящийся объект, который не принадлежал ему. По имеющейся информации, в течение года жительница Ростова-на-Дону передала подозреваемому свыше 6 миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина получил уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил его под стражу. Предполагается, что жертв может быть не меньше четырех. Предварительное расследование продолжается.



