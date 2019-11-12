Очевидцы рассказали про погоню за каршерингом. Четыре человека выскочили на ходу

Каршеринговый автомобиль угодил в аварию в Калининском районе Петербурга в ночь на 12 ноября. Водитель и пассажир разбежались в разные стороны.

О происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург». По словам свидетелей, машина с цветографией «Яндекс. Драйв» пыталась скрыться от машины ДПС.

При повороте с улицы Веденеева на Светлановский проспект из машины на ходу выскочили четыре человека, а седан продолжил движение и врезался в припаркованную «Шкоду Кодиак».





Теперь водителю грозит лишение прав, а также штрафы, в том числе крупное взыскание от каршеринговой компании. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя и его местонахождения с целью привлечения к ответственности, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП с каршеринговыми автомобилями всегда привлекают повышенное внимание: распространено мнение, что их водители не очень аккуратны, машина ведь не своя, да и аккаунт можно просто купить в интернете.