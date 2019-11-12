Бывший президент Боливии Эво Моралес укрылся в Мексике, но пообещал вернуться

Власти Мексики предоставили политическое убежище подавшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сам Моралес сообщил в Twitter 12 ноября.

«Сестры и братья, я вылетаю в Мексику. Благодарю правительство братского народа, которое предоставило мне убежище», — написал он в Twitter. Экс-лидер Боливии отметил, что «ему больно покидать страну», но пообщал вернуться.

Ya despeg? el avi?n de la Fuerza A?rea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes est? bajo la protecci?n del de M?xico. Su vida e integridad est?n a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в Twitter опубликовал фотографию Моралеса на борту правительственного самолета. «Его жизнь и неприкосновенность в безопасности», — заявил министр.





Президент Боливии заявил об отставке 10 ноября на фоне акций протеста, которые продолжались в стране несколько недель. Причиной митингов стали президентские выборы, на которых победил Моралес, оппозиция обвинила его в нарушениях, на ее сторону встала армия.

Помимо Моралеса об отставке заявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикер сената Адриана Сальватьерра, несколько министров и сенаторов, и глава таможенной службы. Верховная власть перешла ко второму спикеру сената Жанин Аньес.